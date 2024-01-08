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الثلاثاء 09 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تحرير محاضر لعدة مخابز بالإسكندرية لبيع خبز ناقص الوزن

حملات تفتيش الإسكندرية
حملات تفتيش الإسكندرية
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شنت إدارة تموين العجمى برئاسة ريهام عبد القادر مديرة الإدارة ومحمد الشافعى مفتش الإدارة، حملات تموينية اسفرت عن تحرير محضر لمخبز بلدى لانتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر لمخبز بلدى لعدم وجود لوحة بيانات على المخبز، وتحرير محضر لمخبز بلدى لعدم نظافة ادوات العجين، وعدد ٣ محاضر عدم اعلان عن أسعار السلع بالأسواق، تحرير عدد ٣ محاضر عدم حمل شهادات صحية.

وأيضا تم تحرير محضر لحيازة  وتجميع عدد ١٥ جركن زيت هيدروليك CH -68 زنة الجركن  الواحد ١٦ لتر وذلك  باجمالي ٢٤٠ لتر بدون فواتير ويوجد  عليهم استيكرات سهل المحو، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

جاء ذلك بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات من اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية لضبط ومتابعة المخابز والأسواق.

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