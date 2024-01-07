ألعاب إلكترونية وبالونات.. كنيسة الأنبا بيشوى في بورسعيد تنظم احتفالا بعيد الميلاد

احتفلت كنيسة الأنبا بيشوى بحي الشرق في محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، بعيد الميلاد المجيد، بتنظيم كرنفال ضخم لإدخال البهجة على نفوس الجميع، خاصة الأطفال.

ألعاب إلكترونية وشلالات بالونات.. كرنفال بكنيسة الأنبا بيشوى في بورسعيد احتفالا بعيد الميلاد

تنوعت ألعاب الكرنفال بين ألعاب كبيرة الحجم، وشلالات تزحلق، وأركان للألعاب الإلكترونية الحديثة، مما جعلها مناسبة لجميع الأعمار، حيث شارك فيها الأطفال والشباب على حد سواء. كما أضفت شلالات البالونات الملونة، التي كانت تحتوي على حلوى وهدايا، أجواءً من البهجة والسعادة على الجميع.

كما نظمت كنيسة الأنبا بيشوى ببورسعيد مسابقات بين الأطفال بعضهم البعض ووزعت الهدايا عليهم، فضلا عن تخصيص أركان خاصة بالرسم على الوجوه للصغار، وذلك في أجواء تتسم بالفرحة والبهجة بين الجميع.

ومن جانبه، قال القس أرميا فهمي، المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد وكاهن كنيسة الأنبا بيشوى بالمحافظة، إن الكنيسة كل عام تسعى من خلال تلك الإحتفالية لإسعاد الجميع ورسم الإبتسامة على وجوههم، وأن هذا العام هناك تنوع كبير في الألعاب والمسابقات التي تتناسب مع كافة الأعمار، كما أن المسابقات أدخلت روح البهجة بين الجميع.

وتوجه المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد بالشكر لكل من شارك في تقديم التهاني من المسلمين، مؤكدا بأن الاعياد والمناسبات تؤكد أننا جميعا مسيحين ومسلمين على قلب رجل واحد ونتشارك في الفرحة سويا.

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