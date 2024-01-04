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الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قوات الاحتلال تقتحم بلدة بديا وتعتقل شابين فلسطينيين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بلدة بديا غرب سلفيت وداهمت عدة منازل في البلدة، جاء ذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

كما أفادت وكالة أنباء "وفا" نقلًا عن مصادر لها في البلدة، أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين فلسطينيين وقامت بتفتيش منزليهما. 

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، اندلعت مواجهات بين مواطنين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة برقة، وبلدة قصرة، وبيت فوريك  في محافظة نابلس، قامت خلالها قوات الاحتلال بإطلاق الأعيرة النارية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة منازل في قصرة، بعد اقتحامها بلدة بيت فوريك وبرقة وقصرة، في محافظة نابلس، وحي فطاير قرب الطور في المدينة.

قوات الاحتلال اقتحام بلدة بديا اعتقال شابين فلسطينيين