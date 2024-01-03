5 أهداف في الشوط الأول من مباراة جيرونا وأتلتيكو مدريد

شهد الشوط الأول من مباراة جيرونا وأتلتيكو مدريد إثارة كبيرة وانتهى بتسجيل 5 أهداف، في لقاء يقام بين الفريقين حاليًا على ملعب مونتيليفي، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

وانتهى الشوط الأول بتقدم جيرونا على أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بعد أحداث مثيرة بين ثاني وثالث ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم.

افتتح أصحاب الأرض التهديف مبكرًا في الدقيقة الثانية عن طريق فاليري فيرنانديز، قبل أن يتعادل ألفارو موراتا للضيوف في الدقيقة 14 من صناعة أنطوان جريزمان.

وأعاد سافيو موريرا، الفريق الكتالوني للمقدمة من جديد بهدف ثان في الدقيقة 26، ثم أضاف زميله دالي بليند الهدف الثالث في الدقيقة 39.

ونجح موراتا في تقليص الفارق بهدف ثاني للأتلتي في الدقيقة 44 من صناعة رودريجو دي باول، وكاد المهاجم الإسباني أن يحرز هدف التعادل لفريقه، لكن حكم المباراة ألغى له هدفًا في الدقيقة 45 بعد العودة إلى تقنية الفيديو، لينتهي الشوط الأول بتقدم جيرونا على أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-2.

ويحتل أتلتيكو مدريد، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، بينما يأتي جيرونا في وصافة الترتيب برصيد 45 نقطة، خلف ريال مدريد المتصدر بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة.