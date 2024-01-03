التعاون الخليجي وأمريكا يبحثان تعزيز التعاون التجاري والاستثماري

بحث الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، اليوم الأربعاء، مع مساعد الممثل التجاري للولايات المتحدة (AUSTR) لأوروبا والشرق الأوسط براينت تريك، أهمية تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة.

كما استعرضا مخرجات الحوار الرابع للتجارة والاستثمار بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الذي عقد في الأمانة العامة لمجلس التعاون في 8 مارس 2023، مشيدين بمخرجات الحوار، بالإضافة إلى بحث القضايا التجارية والاستثمارية ومستقبل التعاون التجاري بين الجانبين، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).

وأعرب الجانبان عن التطلع إلى الحوار الخامس للتجارة والاستثمار الذي سيعقد بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة في النصف الأول من العام الجاري.

وفي السياق، بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، في مقر الأمانة بالرياض، مع سفيرة السويد لدى السعودية بيترا ميناندرا، سبل تعزيز علاقات التعاون الخليجية السويدية في مختلف المجالات، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.