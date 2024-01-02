يوسف حسن يتواجد في مران الزمالك

تواجد يوسف حسن مهاجم فريق الزمالك، في مران الفريق اليوم الثلاثاء على ملعب النادي بمقره في ميت عقبة .

وحرص يوسف حسن على متابعة مران الزمالك، مع خوضه البرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة التي يعاني منها في الكاحل منذ شهرين .

ويشارك فريق الزمالك في بطولتين بالإمارات في الفترة من 18 إلى 24 يناير الجاري، وهما بطولة الوحدة الإماراتي، وتشهد مشاركة 4 فرق، الزمالك، والوحدة الإماراتي، وأم صلال القطري، والاتفاق السعودي وذلك على استاد آل نهيان.

أما البطولة الودية الثانية للزمالك فمن المقرر أن تبدأ في الفترة من 24 يناير إلى 28 يناير الجاري، وتقام البطولة بمشاركة فرق وهي، الرجاء المغربي، ووهان الصيني، وأهلي جدة السعودي، والزمالك المصري.

يذكر أن الزمالك ينافس على أكثر من بطولة هذا الموسم، أبرزهم كأس الكونفيدرالية الأفريقية التي يتصدر الفريق الأبيض فيها مجموعته الثانية وضمن التأهل للدور ربع النهائي .