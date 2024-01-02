صلاح يقود ليفربول لسحق نيوكاسل والتحليق في صدارة الدوري الإنجليزي

قاد الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول فريقه لسحق نيوكاسل يونايتد، بنتيجة 4-2، حيث تألق الفرعون المصري وسجل هدفين وصنع هدفا آخر، في المباراة التي جمعتهما على ملعب أنفيلد مساء الإثنين، في قمة الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين وكان مثيرا حيث سجل كل منهما هدفا ولكن تم إلغاؤهما بداعي التسلل كما أهدر صلاح ركلة جزاء لصالح ليفربول حيث تصدى لها حارس نيوكاسل مارتن دوبرافكا ببراعة، وشن لاعبو الريدز هجوما شرسا على مرمى نيوكاسل ولكن محاولاتهم لم تثمر عن أهداف لينتهي الشوط بالتعادل.

وفي الشوط الثاني قص صلاح شريط أهداف المباراة في الدقيقة 50 بعد تمريرة سحرية من داروين نونيز، ولكن أدرك نيوكاسل التعادل من خلال إليسكندر إيساك في الدقيقة.

وفي الدقيقة 74 أحرز كورتيس جونز الهدف الثاني للريدز بمساعدة ديوجو جوتا، وأضاف كودي جاكبو الهدف الثالث في الدقيقة 78 بعد تمريرة من صلاح.

وحاول نيوكاسل العودة للمبارة وتمكنوا من تقليص الفارق بهدف في الدقيقة 81 من رأسية سفين بوتمان ولكن قتل محمد صلاح المباراة بتسجيل هدف رابع للريدز من ركلة جزاء في الدقيقة 86.

وبدأ ليفربول المباراة بتشكيل كالتالي:

المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: ألكسندر أرنولد – إبراهيما كوناتي – فيرجيل فان دايك – جو جوميز

الوسط: دومينيك سوبوسلاي – كورتس جونز – واتارو إيندو

الهجوم: محمد صلاح – لويس دياز – داروين نونيز

وبهذا الفوز، انفرد ليفربول بصدارة الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة بفارق 3 نقاط عن الوصيف أستون فيلا، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 29 في المركز التاسع.