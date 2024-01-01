وكيل وزارة الشباب بشمال سيناء يعقد اجتماعًا مع رؤساء الاتحادات الرياضية

عقد ايهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء اجتماعًا لمديري الادرات المركزي والفرعي ومناطق الاتحادات على مستوى المحافظة، بمركز شباب مدينة العريش.

وتناول الاجتماع مناقشة الخطة النشاط السنوي، ومعوقات مشاركة بأنشطة الاتحاد وتفعيل الأنشطة الرياضية، والمعوقات التي تواجه الاتحاد الرياضى العام فى تفعيل النشاط الرياضى بكل الاتحادات، ومناقشة مقترحات التطوير والتفعيل الأمثل للأنشطة بكل من اللجان والاتحاد استعدادًا لأولمبياد المحافظات الحدودية والتي ستقام في المحافظة خلال الفترة القادمة.

كما تم الاطلاع على تصور الاتحاد بشأن الخطط والاستراتيجيات التي يراها للفترة المقبلة، ضمن سلسلة اللقاءات التي يعقدها بشكل دوري مع رؤساء الاتحادات الرياضية.

وأشار “حسن عبدالوهاب “إلى دعم الوزارة الكامل للاتحاد وجميع اللاعبين، في ظل الرغبة في المحافظة على التفوق الذي تم الوصول إليه، والاستمرار في إحراز الميداليات والبطولات التي يخوضونها.