مران الزمالك.. جلسة تحفيزية لأحمد سليمان مع اللاعبين

حرص أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على عقد جلسة مع اللاعبين، على هامش مران اليوم الإثنين بملعب النادي في ميت عقبة .

وطالب سليمان من اللاعبين بضرورة استغلال فترة توقف الدوري لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين بالمباريات الماضية، والوصول لمستوي فني وبدني مميز .

وأوضح سليمان للاعبين، أن الزمالك سيعود بعد توقف الدوري بشكل قوي محليا وفي كأس الكونفيدرالية، وأن الإدارة ستوفر كل ما يطلبه الجهاز الفني واللاعبين .

يذكر أن فريق الكرة الأول بالزمالك يشارك في بطولتين بالإمارات في الفترة من 18 إلى 24 يناير الجاري، وهما بطولة الوحدة الإماراتي، وتشهد مشاركة 4 فرق، الزمالك، والوحدة الإماراتي، وأم صلال القطري، والاتفاق السعودي وذلك على استاد آل نهيان.

أما البطولة الودية الثانية للزمالك فمن المقرر أن تبدأ في الفترة من 24 يناير إلى 28 يناير الجاري، وتقام البطولة بمشاركة فرق وهي، الرجاء المغربي، ووهان الصيني، وأهلي جدة السعودي، والزمالك المصري.

وينافس الزمالك على أكثر من بطولة هذا الموسم، أبرزهم كأس الكونفيدرالية الأفريقية التي يتصدر الفريق الأبيض فيها مجموعته الثانية وضمن التأهل للدور ربع النهائي .