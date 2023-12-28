ads
الخميس 28 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مجدي بدران: المبادرات الرئاسية الصحية كانت نقلة حضارية فارقة في المجتمع المصري

المبادرات الرئاسية
المبادرات الرئاسية الصحية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية المصرية للحساسية والمناعة، إن المبادرات الرئاسية الصحية  كانت نقلة حضارية فارقة في المجتمع المصري.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن العالم في دهشة لماذا مصر آمنة صحيًا رغم انتشار الفيروسات في الدول العالمية، مشيرًا إلى أن 100 مليون صحة، والتوسع في تقديم الخدمات الصحية وجودة الإحالة، وشملت هذه المبادرات جميع الفئات العمرية وصحة المرأة والجنين، ومحاربة الأمراض المزمنة والتي كانت سببًا في انتشار كورونا.

وأكد أن التوعية بعوامل الخطر بالأمراض القلبية لم يكن موجودًا من قبل، وكذلك إتاحة الخدمات الصحية حتى في ظل انتشار الأوبئة في العالم التطعيمات لم تتوقف في مصر على الرغم من توقفها في دول العالم.

وأشار إلى أن الاهتمام بالقياسات من وزن وضغط وأكسجين حتى تجعل الإنسان حريصًا على صحته ويجب أن نشجع بعضنا على التفاعل مع جهود الدولة والارتقاء بالخدمات الصحية أصبح يميز المنظومة الصحية بمصر.

الجمعية المصرية المصرية للحساسية والمناعة المبادرات الرئاسية الصحية الدكتور مجدي بدران