زوجة حلمي بكر: حالة الملحن الكبير تحتاج الدعم وإتاحة مستشفى للعلاج

في تطور جديد لحالة الملحن الكبير حلمي بكر، اكدت سماح القرشي زوجته في تصريحات خاصة ل" البوابة نيوز "، ان حالته الصحية تحتاج الي مستشفيي ضروري لان قدمه اليمني أصبحت في حالة خطرة ويحتاج الى رعاية بسبب الم شديد في القلب .

وأشارت سماح القرشي، الى انها قامت بمحاولة لنقله الي أحد المستشفيات الخاصة ولم تتمكن.

وأوضحت زوجته، ان الفنانة نادية مصطفي والدكتور عاطف امام قاموا بزيارة الأستاذ اليوم وجلسوا معه لمدة ساعة وابلغوه ان أحد المستشفيات متوفرة يوم الاثنين القادم وللأسف الشديد الأستاذ يحتاج الي مستشفيي في أسرع وقت.

وتابعت القرشي، ان حالته الصحية الان متدهورة منذ أكثر من أسبوعين، الا انها تدهورت أكثر خلال اليومين الماضيين.. ونحن نبحث الان عن مستشفيي لعلاج الأستاذ حلمي.