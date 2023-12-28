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الخميس 28 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

القاهرة الإخبارية: إصابة جندى من قوات حفظ السلام فى جنوب لبنان

قوات الأمم المتحدة
قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام
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أعلنت قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان "اليونيفيل" إصابة جندي من قواتها الليلة الماضية بعد تعرض دورية لهجوم من مجموعة شبان جنوب لبنان، كما تضررت آلية في الحادث، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

واعتبرت اليونيفيل أن الاعتداءات على الرجال والنساء الذين يخدمون قضية السلام ليست فقط مدانة، ولكنها تشكل أيضًا انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 والقانون اللبناني، معلقة بأن "حرية حركة قوات حفظ السلام أمر حيوي خلال عملنا على استعادة الأمن والاستقرار على طول الخط الأزرق".

ودعت السلطات اللبنانية إلى تحقيق كامل وسريع وتقديم جميع الجناة إلى العدالة، مشيرة إلى أنه ما زال حفظة السلام التابعين لليونيفيل يتابعون مهامهم، وسنواصل عملنا الأساسي في المراقبة ووقف التصعيد.

قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام جنوب لبنان