الإعلام الفلسطيني: 17 شهيدا في غارات للاحتلال وسط غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأنّ وسائل الإعلام الفلسطيني، أعلنت وقوع 17 شهيدًا في غارات للاحتلال الإسرائيلي على النصيرات والمغازي ودير البلح وسط غزة.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، ارتفع عدد الشهداء إلى أكثر من 21 ألف شهيد، مع وجود نحو 54 ألف جريح وآلاف المفقودين، وهذه الأرقام لا تزال غير نهائية.

وفي سياق متصل، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أمس الأربعاء، بوقوع خسائر في الأرواح وإصابات في قصف إسرائيلي استهدف محيط مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة في بيان سابق، بحدوث 16 مجزرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد عائلات فلسطينية في قطاع غزة، مما أدى إلى وفاة 195 شخصًا وإصابة 325 آخرين.

تُظهر هذه الأرقام الحجم الهائل للتدمير والخسائر البشرية الجسيمة التي خلفتها الغارات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة خلال الفترة الأخيرة.

وأصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة نداءً عاجلاً للمؤسسات الدولية، حثتها على اتخاذ خطوات فورية لحماية مجمع ناصر الطبي، وضمان سلامة طواقم العمل فيه، بالإضافة إلى حماية الجرحى والمرضى والآلاف من النازحين الموجودين داخله.