مرضيش بالحلال | حكاية "نجار بدر".. حلم بالثراء السريع انتهي خلف القضبان

تمرد على العيش الحلال، ولم يرض برزقة من الجنيهات المقسومة له من خلال عمله «نجار» داخل الحي الشهير بمنطقة القاهرة الجديدة، وراح يلهث خلف المال الحرام طعما للوصول إلى الثراء السريع عبر بوابة المواد المخدرة وترويجها علي المتعاطين، ليصبح خلال فترة قصيرة من أشهر تجار الصنف وذاع صيته بين زبائن الدخان الأزرق.

تملك الغرور قلب الديلر الصغير، وقرر أن يوسع نشاطه الإجرامي ليحصل على لقب «المعلم»، دون أن يدري أن أحد رجال العيون الساهرة (ضابط شرطة) كشف خطته في ترويج المخدرات والتي لطالما اعتقد انها حيلة لن تتمكن الأجهزة الأمنية من فك طلاسمها.

خلال ساعات وعقب تقنين الإجراءات القانونية، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة بدر، وعثر بحوزته على (كمية لمخدر الحشيش وزنت 3،5 كيلوجرام).

بعد تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة أصدرت قرارًا بحبسه علي ذمة التحقيقات، لتامر بإحالته محبوسا للمحاكمة الجنائية فيما هو منسوب إليه من اتهامات.