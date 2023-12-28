محادثات أمريكية مكسيكية لمواجهة تدفق المهاجرين

أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، محادثات في المكسيك، بهدف التوصل إلى حل لمشكلة تدفق المهاجرين، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

واجتمع الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور على مدى ساعتين، في جلسة مغلقة، بوزير الخارجية الأمريكي والوفد المرافق له، والذي ضم وزير الأمن القومي المكلف أليخندرو مايوركاس، ومستشارة الأمن الداخلي ليز شيروود-راندال، بحسب "فرانس برس".

يأتي تحديد موعد الزيارة خلال عطلة أعياد نهاية السنة، في خطوة نادرة من نوعها، بالتزامن مع ضغط الجمهوريين في الكونجرس على الرئيس جو بايدن، للتشدد في موضوع الهجرة مقابل إعطاء دعمهم لحزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا.

وأضاف: "يغادر الناس بلداتهم بسبب الحاجة، وهناك الكثير من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في العالم، ومن الضروري تعزيز الأنشطة الإنتاجية وخلق فرص عمل بشكل أكبر".

وتابع: "سنواصل القيام بذلك ونريد التوصل إلى اتفاق"، مضيفًا أن الانتخابات الأمريكية العام المقبل ستعطي زخمًا جديدًا لهذه القضية.

وعلى مدى الأسابيع الأخيرة، حاول نحو عشرة آلاف شخص عبور الحدود بطريقة غير نظامية في جنوب الولايات المتحدة، وهو ضعف عددهم في فترة ما قبل جائحة كوفيد-19.