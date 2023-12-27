تفاصيل ضبط المتهم ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة محل كائن بدائرة قسم شرطة أكتوبر أول بالجيزة يقوم من خلاله ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مالك المحل المُشار إليه وبتفتيش المحل فى حضوره عُثر على 23 جهاز "ريسيفر" مُجهزين لبث القنوات الفضائية المشفرة "بدون ترخيص".

وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادى، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.