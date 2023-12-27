اليوم.. الاتحاد السكندري يواجه الضبعة ودياً

استقر الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة الصربى طارق العشري ، على خوض تجربة ودية أمام الضبعة ، اليوم الأربعاء ، على ملعب النادي بمقر فرع سموحة ، في إطار استعدادات لقاء الداخلية المرتقب في الدوري الممتاز .

ويقوم طارق العشري ،بإشراك اللاعبين الذين لم يشاركو فى مباراه فاركو في الدوري الممتاز .

فاز فريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري ،على نظيره فاركو ،بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء ،على ملعب استاد الإسكندرية ،ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

جدير بالذكر أن الاتحاد السكندري يستعد لمباراة الداخلية ،والمقرر إقامته يوم ١يناير ،على ملعب الأخير ،ضمن منافسات الجولة رقم ١١ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع برصيد ١٥ نقطة بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز .