قمة الدوري السعودي.. رونالدو وماني يقودان تشكيل النصر أمام الاتحاد

أعلن رودي جارسيا المدير الفني لفريق النصر، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الاتحاد، اليوم الثلاثاء، على ملعب ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، في القمة المؤجلة من الجولة السابعة عشرة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويعتمد جارسيا على القوة الضاربة في تشكيل فريقه، حيث يضم الثلاثي الهجومي كريستيانو رونالدو، ساديو ماني، وأندرسون تاليسكا، والذين يشكلون خطورة كبيرة على مرمى الاتحاد.

وجاء تشكيل النصر كالتالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: أليكس تيليس - إيمريك لابورت - علي لاجامي - سلطان الغنام

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش - سيكو فوفانا - أوتافيو

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - ساديو ماني - أندرسون تاليسكا

ويبدأ النصر المباراة وهو يحتل وصافة ترتيب حدول الدوري السعودي برصيد 40 نقطة متخلفا بفارق 10 نقاط خلف الهلال المتصدر، فيما يأتي الاتحاد في المركز السادس برصيد 28 نقطة.