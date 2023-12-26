بدء امتحانات متطلبات الجامعة بكليات جامعة القناة

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن الجامعة حريصة على توفير بيئة آمنة، وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الامتحانات بمختلف الكليات، متمنيًا لأبنائه الطلاب عامًا دراسيًا موفقًا، حيث يؤدي الامتحانات نحو 43 ألف طالب وطالبة بالمراحل الجامعية المختلفة بجميع كليات الجامعة، وفقًا للخريطة الزمنية المُعتمدة للامتحانات.

كما وجه رئيس الجامعة بضرورة استطلاع آراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات ومدى صعوبتها، وسؤالهم عن أى معوقات قد تواجههم أثناء عقد الامتحانات .

وفي إطار توجيهات رئيس الجامعة بمتابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول- حي تم عقد امتحانات متطلب اللغة الإنجليزية 25 ديسمبر ، أما امتحان مقرر مقدمة في علم الجودة فعقد اليوم الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر، كما سيجرى امتحان مقرر القضايا المجتمعية غدا الأربعاء الموافق

27 ديسمبر، يليها يوم الخميس الموافق 28 ديسمبر امتحان مقرر الحاسب الآلي.

وفي ذلك السياق -أجرى الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب جولة - على مدار يومين- تفقد خلالها اللجان الامتحانية لمتطلبات الجامعة؛ للاطمئنان علي سير العملية الامتحانية داخل لجان كليات التربية والطب البيطري، والآداب والعلوم الإنسانية، ومعهد فني تمريض، وذلك وسط إجراءات تنظيمية وإدارية لضمان حسن سير أعمال الامتحانات.

واستقبل الدكتور محمد عبد النعيم خلال جولته بكلية الآداب والعلوم الإنسانية الدكتور عادل السعدني عميد الكلية ووكلاء الكلية، والذي أكد على انتظام أكثر من 1732 طالب وطالبة بامتحان مقرر اللغة الإنجليزية، أمس الاثنين في الفترة الصباحية.

وفي كلية الطب البيطري استقبلت الدكتور داليا منصور عميد الكلية نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حيث أشارت إلى أن الاختبارات بالكلية تتم إلكترونيا لمتطلبات الجامعة.

كما تابع الدكتور محمد عبد النعيم التقارير الواردة من كلية التجارة بشأن امتحانات متطلب اللغة التي تمت أمس، حيث أدى الامتحانات 1164 طالب وطالبة بشعبة اللغة العربية، أما البرامج المميزة- فقد أدى 164 طالب وطالبة ببرنامج CH، و189 طالب وطالبة ببرنامج ال BIS، و 40طالب وطالبة ببرنامج ال FMI، مشدداً خلال جولته على الالتزام بالإجراءات التنظيمية لأعمال الامتحانات، واتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان حسن سير أعمال الامتحانات.

وواصل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب جولته بتفقد لجان كلية التربية والمعهد الفني للتمريض، مؤكداً أن اختبارات التخلفات تبدأ بعد انتهاء امتحانات متطلبات الجامعة في الفترة من 30 ديسمبر وحتى1 يناير .