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الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الكرملين: أبلغنا بوتين بهجوم القوات الأوكرانية على ميناء «فيودوسيا» في القرم

بوتين
بوتين
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أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية «الكرملين»، دميتري بيسكوف، أن وزير الدفاع سيرجي شويجو، أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين، بشأن هجوم القوات الأوكرانية على ميناء «فيودوسيا» بالقرم والأضرار التي لحقت بسفينة الإنزال الكبيرة الروسية «نوفوتشركاسك».

وقال بيسكوف في إحاطة للصحفيين، اليوم الثلاثاء، لقد أبلغ وزير الدفاع الرئيس فلاديمير بوتين عن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على فيودوسيا والأضرار، التي لحقت بسفينة الإنزال الكبيرة نوفوتشركاسك.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، في وقت سابق اليوم، أنها تصدت لهجوم للقوات الأوكرانية استهدف ميناء «فيودوسيا» في القرم، مشيرة إلى تعرض سفينة الإنزال الكبيرة «نوفوتشركاسك» لأضرار.


من جانبه، أعلن رئيس القرم المعين من قبل موسكو سيرجي أكسينوف، صد هجوم للقوات الأوكرانية استهدف ميناء «فيودوسيا» بالقرم ومقتل شخص وإصابة اثنين وتضرر ستة مبان في منطقة المرفأ جراء الهجوم الأوكراني.

بوتين الكرملين