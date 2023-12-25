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الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

باسم علي: سعيد بتأهل فيوتشر لنهائي السوبر والتنظيم مميز

باسم علي
باسم علي
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أعرب باسم علي لاعب فريق فيوتشر، عن سعادته بتأهل فريقه لنهائي السوبر المصري؛ وذلك بعد الفوز على فريق بيراميدز في مباراة نصف النهائي.

وقال علي في تصريحات إعلامية عقب اللقاء، سعيد بتأهل فريقي وقدمنا مباراة قوية وركلات الترجيح ابتسمت لنا، مضيفا، نسعى لتقديم مباراة جيدة في النهائي سواء واجهنا الأهلي أو سيراميكا .

وخاض فيوتشر لقاء اليوم بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: محمود جنش.

الدفاع: جوناثان نجويم، محمد عبد السلام، ، علي الفيل ، باسم علي

الوسط: غنام محمد، محمد صادق ، محمد فاروق ، كجالي درامي، عبد الكبير الوادي

الهجوم: مروان محسن

وفاز فيوتشر على بيراميدز  بركلات الترجيح بنتيجة 14-13 على ملعب استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة الرياضي، بنصف نهائي كأس السوبر المصري مساء اليوم الإثنين .

باسم على السوبر المصري فيوتشر أيمن مصطفى