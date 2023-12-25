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الإثنين 25 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مجلس الزمالك يحدد مصير ثنائي الفريق خلال أيام

محمد صبحي حارس الزمالك
محمد صبحي حارس الزمالك
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يحدد مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، موقف ثنائي الفريق محمد صبحي ومصطفى الزناري من الاستمرار مع الفريق والعفو عنهم، أو التمسك ببيعه في يناير، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة .

وكان مجلس الزمالك قد قرر عرض الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي والزناري للبيع بسبب خروجهم للسهر دون الحصول على اذن الإدارة، ثم تراجعت إدارة الزمالك وقررت العفو عن أحمد فتوح وقام بالتجديد للنادي منذ ساعات لمدة 3 سنوات مقبلة، وسيحدد المجلس موقف صبحي والزناري في الأيام المقبلة  .

ويتصدر فريق الكرة الأول بالزمالك مجموعته الثانية في كأس الكونفيدرالية الأفريقية برصيد 10 نقاط بعد خوض 4 مباريات، وضمن التأهل رسميا لربع نهائي البطولة.

وخلال 4 مباريات بدور المجموعات بالكونفيدرالية الأفريقية بالنسخة الحالية، حقق الزمالك الفوز في 3 مباريات وتعادل في مباراة ولم يتلقي أى خسارة. 

الزمالك حسين لبيب محمد صبحي مصطفي الزناري أيمن مصطفى