التصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه غرقا في ترعة ببنها

صرحت جهة التحقيق المختصة بالقليوبية بدفن طفل يبلغ من العمر 8 سنوات مقيم في إحدى قرى مدينة بنها لقى مصرعه غرقًا بترعة القرية، جرى نقل الجثة للمستشفى، وجرى التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأصدرت قرارها السابق.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطاراً من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد بالعثور على جثة طفل بترعة قرية نقباس، بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين أن الطفل مالك جمال، يبلغ من العمر 8 سنوات، مقيم بشارع أبو عمارة بعزبة أبو صبيح بالشموت ولقي مصرعه خلال لهوه وسقوطه في الترعة، جرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى.

وأوضحت أسرة الطفل خلال البلاغ، أن الصغير متغيب منذ 4 أيام، وتحرر المحضر بالواقعة، ولم يتهموا أي شخص بالتسبب في الواقعة ولا توجد شبهة جنائية، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

وشيع أهالي القرية جثمان الفقيد لمثواه الأخير، في مقابر الأسرة وسط أحزان الجميع، داعين الله له بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.