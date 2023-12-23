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السبت 23 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة مواسير الكبارى بالقاهرة

أرشيفية
أرشيفية
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أمرت النيابة العامة، بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم، بحبس خمسة متهمين بتكوين تشكيل عصابى، لسرقة الكبارى، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بالتحرى حول نشاطهم الإجرامي، والتحفظ علي المضبوطات.


تمكن رجال مباحث  قسم شرطة الجمالية، من ضبط 5 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية، وبحوزتهم (سيارة ملك أحدهم - ٢ أنبوبه أكسجين لحام ولمبة لحام لقطع الحديد مثبته بالأنبوبة5- سيارة ربع نقل ملك أحدهم محمل عليها "ماسورة حديدية"، وبمواجهتهم إعترفوا بسرقة الماسورة الحديدية من أسفل أحد الكبارى "تحت الإنشاء" مستخدمين الأدوات المضبوطة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.
 

النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة تشكيل عصابي