كوكا يشارك في خسارة بنديك من ريزا سبور بالدوري التركي

تلقى فريق بنديك سبور، المحترف ضمن صفوفه المهاجم المصري أحمد حسن كوكا، هزيمة ثقيلة من نظيره ريزا سبور بخماسية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب تشايكور، في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري التركي.

تواجد كوكا في التشكيل الأساسي لفريق بنديك سبور، وخاض اللقاء أساسيًا حتى الدقيقة 67، بعد استبداله بزميله ليناردو كابل بقرار من المدرب البرتغالي إيفو فييرا.

وانضم أحمد حسن كوكا إلى بنديك سبور في فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر، بعد فسخ تعاقده مع ناديه السابق أولمبياكوس اليوناني.

تقدم فريق بنديك بهدف مبكر في الدقيقة التاسعة عن طريق هليل أكبونار، ولكن رد أصحاب الأرض بخمسة أهداف متتالية، بواسطة أدولفو جايش (هدفين)، بينهور كيسار، فارسينافيتش، في الدقائق: (16 و54)، 41، 45+1 و58 على الترتيب.

وشهدت المباراة حالة طرد، حيث أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه زميل كوكا والينتون في الدقيقة 62 بعد حصوله على بطاقتين صفراوتين، كما شهدت المواجهة أهدار ركلة جزاء في الدقيقة 90+2 من أوسكار روميرو لاعب بنديك سبور.

وبتلك النتيجة، تجمد رصيد بنديك سبور عند 13 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير بجدول ترتيب الدوري التركي، بينما رفع ريزا سبور رصيده إلى 25 نقطة في المركز السادس.