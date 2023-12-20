ads
الخميس 21 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بايدن يؤكد إطلاق سراح 10 أمريكيين كانوا محتجزين في فنزويلا

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، أن فنزويلا أطلقت سراح عشرة مواطنين أمريكيين كانوا محتجزين لديها.

وقال الرئيس الأمريكي في بيان تم نشره على الموقع الرسمي للبيت الأبيض: "تم اليوم إطلاق سراح 10 أمريكيين محتجزين في فنزويلا، من بينهم 6 تم احتجازهم بشكل غير قانوني، وسيعودون إلى ديارهم".

وذكر بايدن أيضا، أن فنزويلا سلمت ليونارد فرانسيس، الذي فر من الولايات المتحدة قبل الحكم عليه بتهم الرشوة والفساد.

وفي وقت سابق من اليوم أطلقت الولايات المتحدة سراح أليكس صعب، الحليف المقرب من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مقابل إطلاق سراح عدد من السجناء الأمريكيين.

بايدن الولايات المتحدة فنزويلا