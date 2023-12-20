تشيلسي يقتل أحلام نيوكاسل ويعبر لنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

تأهل فريق تشيلسي إلى نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بعد فوزه على نيوكاسل يونايتد بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات ربع النهائي.

سيطر نيوكاسل يونايتد على المباراة منذ البداية، وقدم أداءً مميزًا، وخلق العديد من الفرص الخطيرة، ونجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 16 عن طريق كاليوم ويلسون.

وفي الشوط الثاني، واصل نيوكاسل الضغط على تشيلسي، لكن ضياع الفرص مكن البلوز من تسجيل هدف التعادل في الوقت بدل الضائع عن طريق ميخايلو مودريك.

وفي الوقت الإضافي، واصل الفريقان تبادل الفرص، لكن دون جدوى، لينتهي الوقت الإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1، وفي ركلات الترجيح، تفوق تشيلسي على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 4-2، ليعبر إلى نصف نهائي كأس الرابطة.

