غدًا.. الشباب والرياضة تطلق أولى اللقاءات الحوارية بالدقهلية

تنطلق فى العاشرة من صباح غدا الإثنين أولى اللقاءات الحوارية والندوات الخاصة بالتوعية بالمخاطر والتحديات التي تواجه قطاعي الشباب والرياضة، تحت شعار "من أجل الوعي نلتقي" وذلك بقاعة المؤتمرات بنادي الحوار بمدينة المنصورة فى محافظة الدقهلية.

فيما تأتي هذه اللقاءات والتى تقوم وزارة الشباب والرياضة، ممثلة فى الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية - الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، لمواجهة التحديات التي تواجه قطاعي الشباب والرياضة وأهمية مواجهتها.

فيما يناقش اللقاء الٱول المخاطر والأزمات التي تواجة المنشآت الشبابية والرياضية وشرح وافي لتطبيق عوامل أكواد الأمن والسلامة بالمنشآت يحاضر فيها الدكتور أحمد عبدالعظيم عميد كلية التربية الرياضية جامعة المنصورة.

فيما يشارك باللقاءات عدد 300 من العاملين ومسؤولي إدارة الأزمات ومديري الإدارات الفرعية ومديري مراكز الشباب والأندية الرياضية بمحافظتي الدقهلية ودمياط وبحضور نخبة من الخبراء التنفيذين المعنيين بموضوعات الجلسات والندوات، حيث يتضمن البرنامج العديد من الجلسات أهمها المخاطر التي تواجه المنشآت الشبابية والرياضية، ودور العمليات النفسية في إدارة الازمات، والسيناريوهات المختلفة للتعامل مع الأزمات.

كما يقام اللقاء الثاني بعنوان "التأهيل النفسي والاجتماعي لتعامل الأفراد أثناء حدوث الأزمات المختلفة وعدد من والإجراءات الاسترشادية"، يحاضر فيها الدكتور تامر الشرباصي رئيس قسم التدريب الميداني بكلية خدمة اجتماعية.

كما يقام عدد من الجلسات النقاشية المفتوحة حول محاكاة نظرية السيناريوهات المختلفة للتعامل مع الأزمات، بالأضافة إلي ورش عمل تفاعلية للتدريب على الإسعافات الأولية، ويتم ختام البرنامج بتجربة عملية للإخلاء الفوري بنادي الحوار الرياضي.

يذكر أن الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، قد استقبلت اليوم الأحد لجنة من الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، بوزارة الشباب والرياضة حيث ضمت لجنة وزارة الشباب والرياضة محسن محمد على مديرعام الإدارة العامة للأزمات والحد من المخاطر، و ياسر محمد محمود مدير إدارة المتابعه والرصد الميدانى، و منه الله محسن، و امانى حمدى ابراهيم، ومريم يحي، وفاطمه الزهراء محمد، وجهاد اشرف متطوعين بالإدارة العامة للأزمات والحد من المخاطر بحضور الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، و حسام مصطفى مدير عام إدارة الأزمات والحد من المخاطر بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، أهمية عقد مثل هذه الندوات واللقاءات الحوارية، فى إطار التوعية بالمخاطر والتحديات التي تواجه قطاعي الشباب والرياضة، وأهمية مشاركة العاملين بالشباب والرياضة بالندوات وورش العمل التفاعلية للإستفادة من هذه اللقاءات، وصقل المهارات لديهم فى إطار إستراتيجية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.