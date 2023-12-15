متى ينتهي مسلسل الاعتداء على الحكام في ملاعب كرة القدم؟

أثارت واقعة تعدي فاروق كودجا رئيس نادي أنقرة جوجو، على الحكم خليل أوموت ميلير، خلال مباراة الفريق أمام ريزا سبور بالدوري التركي، جدلًا واسعًا فى الشارع الرياضي، نظرًا لبشاعة الصورة والاعتداء القوي على أحد أطراف لعبة كرة القدم الأساسية.

واقعة مؤسفة، جعلت الحكم ميلير ينتقل إلى المستشفى بعد توجيه لكمة قوية من رئيس نادى أنقرة جوجو، وبالتالي أدت إلى تعليق النشاط الكروي في تركيا بقرار من الاتحاد التركي لكرة القدم، وهى أيضًا ما أثارت انزعاج بييرلويجى كولينا رئيس لجنة الحكام فى الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، الذى بدوره وصف الواقعة بالسرطان الذي يقتل الساحرة المستديرة.

كولينا يطالب بضرورة التخلص من سرطان العنف ضد قضاة الملاعب

وطالب بضرورة التخلص من سرطان العنف ضد الحكام خاصة فى مستويات الأعمار السنية الصغيرة، وعلق على الحادث، قائلًا: «لا يستحق الحكم ميلير أن يخوض هذه التجربة التى عاشها فى أنقرة. إنه كان يؤدي عمله عندما تعرض للإساءة داخل الملعب فى نهاية المباراة. صورة خليل أوموت على الأرض واضعًا يديه لحماية رأسه أثناء التعرض لاعتداءات، وإلى جانب صورته وهو مصاب فى عينه، مرعبة».

كولينا

وكانت هذه الواقعة، آخر وقائع مسلسل الاعتداءات على الحكام اعتراضًا على قراراتهم التحكيمية فى ملاعب كرة القدم، لتعيد إلى الأذهان، أبرز مشاهد العنف ضد قضاة الملاعب فى الفترة الأخيرة.

حكم يفقد حياته بسبب بطاقة حمراء

ومن أبرز وقائع العنف ضد الحكام، حينما فقد الحكم خوسيه أرنولدو أمايا حياته متأثرًا بضربات قوية، وجهها له بعض اللاعبين والمشجعين بأرضية ملعب تولوكا فى السلفادور، بعدما أشهر الحكم بطاقة حمراء فى وجه أحد اللاعبين، ليعتدى عليه موجهًا له مجموعة من اللكمات، قبل أن تقتحم الجماهير الملعب وتشارك فى الاعتداء على قاضي المباراة، لينقل إلى المستشفى ويفارق الحياة.

ركلة قوية تفقد حكمًا وعيه

وفى إحدى البطولات المحلية بالبرازيل، شهدت مباراة بين فريقى سبورت كلوب ساو باولو، وجوارانى آر إس، اعتداء اللاعب ويليام ريبيرو بالضرب على الحكم رودريجو كريفيلا الذى سقط أرضًا، قبل أن يسدد اللاعب ركلة قوية فى رأس الحكم أفقدته الوعي، ليغادر على إثرها الملعب فى سيارة إسعاف إلى المستشفى.

قميص حكم بلون الدم

وفى الدورى الإندونيسي، تعرض حكمًا إلى لكمة قوية من لاعب بسبب احتسابه ركلة جزاء ضد فريقه، بالهجوم عليه بسرعة مجنونة موجهًا له ضربة عنيفة، التى أدت إلى تغيير لون قميصه الأصفر إلى الأحمر بلون الدم.

الاعتداء على حكم مباراة أنقرة جوجو وريزا سبور

الاعتداء على حكم بطريقة وحشية

بينما اعتدى أحد المشجعين على حكم فى مباراة طرابزون سبور ضد فنربخشة فى الدورى التركي، حيث فاجأ المشجع الحكم من الخلف ودفعه ليسقط على الأرض وانهال عليه بالركل واللكمات، قبل أن يتدخل رجال الأمن واللاعبون لفض الاشتباك بينهما.

الشرطة تنقذ حكمًا مصريًا من بطش اللاعبين

فيما كانت أشهر الوقائع على المستوى المحلي، عندما تعرض الحكم المصرى إبراهيم نور الدين، لهجوم شرس من جانب لاعبي الفيصلي الأردني، بسبب قراراته التحكيمية فى مباراة الفريق أمام الترجى التونسى فى البطولة العربية، ولكن أنقذته قوات الشرطة من بطش اللاعبين، الذين التفوا حول الحكم الدولى للنيل منه.