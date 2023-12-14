السجن 3 سنوات لمتهمين بسرقة سيارة تاجر

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة متهمين بالسجن 3 سنوات بسرقة سيارة تاجر في النزهة .

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من تاجر يفيد بسرقة سيارته من أمام مسكنه وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة تم التوصل إلى مرتكبي الواقعة بإعداد الأمكنة اللأزمة ألقت قوات الأمن القبض على شخصين، بدائرة قسم شرطة النزهة لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة سيارة تاجر بدائرة القسم.

وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة السيارة بأسلوب المفتاح المصطنع وإزالة العلامات الخاصة بالسيارات واللوحات المعدنية وأقروا ارتكابهم أكثر من واقعة سرقة على النحو المشار إليه، تم بإرشادهم ضبط سيارة أخرى مستولى عليها لدى عميل سيئ النية، وتم ضبطه وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على السيارات المسروقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.