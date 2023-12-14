الأدلة الجنائية تعاين حريق شقة سكنية بكرداسة

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شقة سكنية بمنطقة كرداسة، ورفع الآثار المادية للحريق لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، كما كلفت المباحث بالتحريات حول الحريق.

وتبين من خلال تقرير المعمل الفني للحريق، أن السبب وراءه هو حدوث ماس كهربائي داخل مطبخ الشقة مما تسبب في اندلاع السنة اللهب التي امتدت إلى باقي الغرف، ولا شبهة جنائية وراء الحريق.

كان مسؤول الحماية المدنية بالجيزة، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة العمرانية، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق، بالتنسيق مع مأمور قسم شرطة كرداسة.

ونجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على الحريق الذي لم يسفر عن وقوع إصابات.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.