فلسطين: تصويت الجمعية العامة استفتاء أممي على ضرورة وقف إطلاق النار

رحّب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بالتصويت الكاسح لأغلبية الدول الأعضاء للأمم المتحدة على القرار الذي تقدمت به المجموعتان العربية والاسلامية لوقف فوري وإنساني لإطلاق النار في غزة بأغلبية الأصوات، وتم اعتماد القرار، بتصويت 153 لصالح القرار، ومعارضة 10 دول، وامتناع 23.

وشكر الوزير المالكي المواقف المبدئية للدول التي صوتت لصالح القرار، ودعا الدول التي امتنعت عن التصويت لمراجعة مواقفها٬ والانضمام إلى الاجماع الدولي الداعي لوقف العدوان والانحياز للحياة بدلا عن ثقافة الموت والقتل والدمار.

وطالب الدول التي صوتت بضد ان تتوقف عن التواطؤ في جريمة الابادة الجماعية التي ترتكبها اسرائيل "سلطة الاحتلال" الاستعماري، وان تعمل على منعها لارتكاب الجرائم الدولية، بما فيها جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.

وأشاد بمواقف الدول من كافة المجموعات الدولية التي غيرت من تصويتاتها السابقة باتجاه وقف إطلاق النار، والحفاظ على حياة المدنيين الأبرياء، وخاصة الأطفال، والنساء، مشددا على أن نجاح هذا الاستفتاء الدولي على وقف إطلاق النار يترافق مع جهود اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة الاسلامية العربية الطارئة.

وطالب وزير الخارجية بسرعة تنفيذ القرار، ووقف العدوان، وتمكين إدخال المساعدات والاحتياجات الأساسية لأبناء شعبنا في قطاع غزة، مشددًا على أن الوقت في غزة من دم ونار.