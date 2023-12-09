إدخال 5 شاحنات وقود وغاز طهي طعام لغزة عبر معبر رفح البري

سمحت السلطات المصرية صباح اليوم السبت بادخال 5 شاحنات وقود لغزة عبر معبر رفح البري منها 3 شاحنات سولار و2 شاحنة غاز طهي طعام وتم تسليمها للاونوروا بقطاع غزة اليوم كما وصل الي الجانب المصري صباح اليوم 6 جرحي فلسطينيين وحاملي الجوازات الاجنبية والمصريين وقد شهد معبر رفح البري امس الجمعة ادخال 100 شاحنة مساعدات فلسطينية لغزة عبر معبر فح وادخال 5 شاحنات وقود وغاز ظهي طعام و11 سيارة اسعاف عبرت لغزة معونة سعودية

وسيشهد معبر رفح البري زيارة دبلوماسية هامة بعد غدا الاثنين لوفد كبير من مجلس الامن الدولي والذي سيصل الي القاهرة ومنها الي رفح ليعبر الي قطاع غزة للتحقيق في الجرائم التي ترتكبها اسرائيل في قطاع غزة

كما شهد معبر رفح البري عبور 12 مريض سرطان و78 مرافق وتم توجيههم لمطار العريش الدولي وسفرهم الي دولة الامارات للعلاج علي نفقة دولة الامارات

وقال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء أن إجمالي اعداد الطائرات التي وصلت مطار العريش الدولي وتحمل مساعدات فلسطينية منذ بداية الحرب في السابع من اكتوبر الماضي وحتي اليوم قد بلغ 280 طائرة مساعدات مقدمة من دول عربية وأجنبية ومنظمات إغاثية حملت أكثر من 7400 طنا من المساعدات الطبية والغذائية والخيام والمستشفيات الميدانية وسيارات الاسعاف لنقلها لقطاع غزة عبر معبر رفح البري وقام متطوعوا الهلال الاحمر بتفريغ حمولو هذه الطائرات بمخازن الهلال الاحمر بالعريش وتجهيزها للنقل لمعبر رفح لتصل لقطاع غزة.

والدول التى قدمت المساعدات الفلسطينية هى: الكويت، تركيا، قطر، الإمارات العربية المتحدة، روسيا، الجزائر، الأردن، العراق، إندونيسيا، فرنسا، المغرب، السعودية، باكستان، البحرين، إنجلترا، البرازيل، تونس، فنزويلا، الهند، كينيا، كولومبيا، ماليزيا، اليونان، ليبيا، تركمنستان، بولندا، الدنمارك، سلطنة عمان، الشيشان، بلجيكا والمنظمات الدولية الإغاثية التى وصلت منها طائرات المساعدات وصلت من منظمة الغذاء العالمى، واليونسيف، منظمة الصحة العالمية، الصليب الأحمر، طائرة من منظمة أطباء بلا حدود، اتحاد الأوروبى، الأمم المتحدة.

واضاف زايد ان اجمالي شاحنات المساعدات التي تم إدخالها من الجانب المصري لقطاع غزة عبر معبر رفح بلغ نحو 3200 شاحنة منذ بداية الحرب الأخيرة علي قطاع غزة مقدمة من مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية وتضمنت حمولة الشاحنات أدوية ومستلزمات طبية وأغذية ومفروشات وخيام ومياه ومواد إغاثية.

كما استقبل ميناء العريش البحري 4 سفن مساعدات فلسطينية من بينها سفينتين تركيتين حملت كميات من المساعدات المتنوعة والمستشفيات الميدانية لقطاع غزة وسفينة طبية فرنسية واخري سفينة طبية إيطالية.