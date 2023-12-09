القبض على 5 أشخاص سرقوا مبلغا ماليا من داخل سيارة تابعة لإحدى الشركات بالجيزة

ألقت لأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على 5 أشخاص لقيامهم بسرقة مبلغ مالى من داخل سيارة تابعة لإحدى الشركات.

كانت البداية بورود بلاغ إلي أجهزة الأمن بالجيزة مفادها قيام 5 أشخاص بسرقة مبلغ مالى من داخل سيارة تابعة لإحدى الشركات، وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط الجناة.

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بإستخدام سيارة "مستأجرة" بتحريض من أحدهم "مندوب تحصيل الشركة" الذى إستغل طبيعة عمله وعلمه بخط سير السيارة وإتفق مع باقى المتهمين على إرتكاب الواقعة بإستخدام مفتاح مصطنع وأرشدوا عن السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وجزء من متحصلات واقعة السرقة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.