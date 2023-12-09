أمام العدالة| محاكمة المتهم في «اغتيال الشهيد اللواء نبيل فراج» والمتهمين بـ«قتل ربة منزل حرقًا بالمولوتوف».. أبرز محاكمات اليوم

تشهد ساحات القضاء، اليوم السبت، العديد من المحاكمات الهامة التي تشغل الرأي العام والشارع المصري خلال الفترة الماضية، ولعل من أبرز تلك القضايا إعادة محاكمة متهم في اغتيال الشهيد اللواء نبيل فراج ومحاكمة المتهمين بقتل ربة منزل حرقًا بالمولوتوف.



-إعادة محاكمة متهم في اغتيال الشهيد اللواء نبيل فراج



تنظر محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، إعادة محاكمة متهم باغتيال الشهيد اللواء نبيل فراج.

يصدر القرار برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج.

ووجهت النيابة للمتهمين بتلك القضية تهم قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، وشرعوا في قتل ضباط وأفراد شرطة، بإحراز أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات ومتفجرات وتصنيعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة اتصالات بدون تصريح لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد.



-الحكم على متهم في إعادة إجراءات محاكمته بثأر الصف



تصدر الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة ببدر، الحكم على متهم في إعادة إجراءات محاكمته بالاشترك مع آخرين محكوم عليهم بقتل مواطن وإصابة 8 آخرين بسبب خلافات ثأرية بالصف.

يصدر القرار برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج.

كانت النيابة قد أحالت المتهم لاشتراكه مع آخرين، محكوم عليهم، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالقتل والشروع فيه بسبب خلافات بين عائلتين بالصف.



- محاكمة المتهمين بقتل ربة منزل حرقًا بالمولوتوف

تنظر محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس محاكمة 4 عاطلين بالتسبب فى قتل ربة منزل حرقًا فى دار السلام.

يصدر القرار برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوى وسالي الصعيدي.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين محمد.س، 45 سنة، مصطفى.س، 21 سنة، أحمد.ح، 20 سنة، حسين.س 19 سنة وجميعهم عاطلين بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامها ضد المجني عليهما بثينة أحمد وأحمد محمود والمواطنين المتواجدين بمحل الواقعة بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى بهم وكان من شأن أفعالهم إلقاء الرعب فى نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم للخطر حال كونهم أكثر من شخصين حاملين زجاجات محملة بالبنزين مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

