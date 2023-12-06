سؤال برلماني عن خطة الحكومة لزيادة مبيعات شركات قطاع الأعمال

وجه النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، سؤالا برلمانيا إلى وزير قطاع الأعمال، بشأن خطة الشركات لزيادة مبيعاتها.

وأكد أن الفترة الحالية تشهد اهتمامًا كبيرًا من الدولة نحو توطين الصناعة وزيادة حجم الصادرات، وهو ما يعد فرصة كبيرة لشركات قطاع الأعمال في استعادة ريادتها والتوسع في حجم إنتاجها، لاسيما في ظل التحديات العالمية الحالية.

وأشار إلى شركات قطاع الأعمال تمتلك عشرات الصناعات المختلفة والمتنوعة القابلة لمضاعفة حجم إنتاجها، وبالتالي زيادة حجم صادراتها، بما يساهم في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الوصول إلى ١٠٠ مليار دولار صادرات.

وتابع رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: يأتى ذلك في الوقت الذى تتجه الدولة فيه للاعتماد بقوة على المنتج المحلي، وكذلك يزداد فيه إقبال المواطنين على المنتجات المحلية، في ظل الحملات الشعبية لمقاطعة المنتجات العالمية الداعمة للعدوان على غزة، وهو الأمر الذى يمثل فرصة كبيرة لمختلف الشركات المصرية في زيادة حجم إنتاجها والتوسع في مبيعاتها وتطوير منتجاتها وتحسين جودتها.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة كشف خطة شركات قطاع الأعمال لزيادة مبيعاتها.