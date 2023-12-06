أجرى الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية مفاجئة على مستشفى مطروح العام؛ لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالمتابعة الدورية للمستشفيات ومنافذ تقديم الخدمات الصحية والمرور الميداني المستمر الصباحي والمسائي.

بدأ "سالم" جولته بالمرور على عناية القلب وتابع الحالة الصحية للمرضى ومدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم، وتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الضرورية للعمل، كما استمع لبعض مرافقي الحالات أثناء المرور للاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة وأكد على توفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم.

وتفقد وكيل الوزارة مركز القلب القسطرة، يرافقه الدكتور إبراهيم حرب مدير مركز القلب، وعاصم النحاس المسئول الإعلامي للمديرية، متابعا تقديم الخدمات الطبية بالمركز وجاهزية استقبال حالات الطوارئ.

وأشاد "سالم" بمستوى الخدمات الطبية المقدمة من خلال مركز القلب ووجه الشكر لإدارة المركز وجميع العاملين على الجهد المبذول في خدمة المرضى وحثهم على بذل أقصى جهد في سبيل تقديم خدمات طبية لائقة لأبناء المحافظة.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن الجولات مستمرة على كافة المنشآت الصحية وأنه تم تشكيل عدة فرق تحت إشرافه المباشر للمتابعة المستمرة والتأكد من سير العمل بمنافذ تقديم الخدمة بالمحافظة.

وكيل “صحة مطروح” يتابع تقديم الخدمات الطبية بعناية القلب ومركز القسطرة

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