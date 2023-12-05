طلائع الجيش يتقدم على بلدية المحلة بهدفين دون رد في الشوط الأول

تقدم فريق الكرة الأول بنادي طلائع الجيش على نظيره بلدية المحلة، بهدفين دون رد، خلال المباراة التي تجمع بينهما الآن على استاد غزل المحلة لحساب منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري.

تقدم طلائع الجيش بهدف اللقاء الأول عن طريق كريم طارق في الدقيقة 22 وأضاف محمد فتح هدف الضيوف الثاني في الدقيقة 27.

ويقود حسام أشرف هجوم بلدية المحلة، في التشكيل الذي يأتي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أحمد حسين.

خط الدفاع: محمد عبدالرازق- نور الزموري- أحمد رضا- هشام حافظ.

خط الوسط: يوسف حسن- عبدالرحمن اللاهوني- ماجد هاني.

خط الهجوم: محمد أميسي- فيبو حكيم- حسام أشرف.