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الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. شعبة المواد الغذائية: سعر السكر سينخفض لأٌقل من 27 جنيه الفترة القادمة

السكر
السكر
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قال أحمد العتابي عضو شعبة المواد الغذائية، إن أزمة نقص السكر في الأسواق سببها رغبة المواطنين في تخزينه لشهر رمضان.

وأضاف "العتابي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك مصري"، على فضائية "إم بي سي مصر2" اليوم الثلاثاء، أن بعض التجار يفتعلوا الأزمة لرفع أسعار السكر، موجهًا رسالة للتجار المتحكرين، قائلًا: "البضائع المخزنة لديكم هتخسروا فيها بشكل كبير، لأن كيلو السكر هيقل بشكل غير عادي وهيبقى أقل من 27 جنيه".

وتابع، أن السعر العادل للسكر هو 27 جنيه، ولكن عقب ظهور الإنتاج الجديد من القصب والبنجر سينخفض سعر كيلو السكر عن 27 جنيه، موضحًا أن في خلال شهر إلى شهرين سينضبط سعر السكر، نظرًا لأن هناك مخزون كبير من السكر في الأسواق، قائلًا: "السعر هينزل لأن المعروض هيبقى أكثر من المطلوب".

شهر رمضان شعبة المواد الغذائية السكر القصب البنجر