28 عرضا لإقليم القناة وسيناء الثقافي بموسم نوادي المسرح

تستعد الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، لبدء عروض "نوادي المسرح" في الموسم الجديد، والتي يُقدم من خلالها مجموعة من العروض المسرحية من مختلف أقاليم مصر، لعدد من الشباب المبدعين.

ويقدم إقليم القناة وسيناء 28 عرضا منها عرض وسواس قهري لفرقة العريش بفرع ثقافة شمال سيناء، وتقدم فرقة شرم الشيخ بفرع جنوب سيناء 3 عروض وهي بين جبلين، البلياتشو، الدائرة السوداء.

ويقدم فرع ثقافة السويس 7 عروض وهي مسرح عرائس، روبيك كيوب، آخر الأرض، رصد خان، فنجان قهوة، ثلاثة في واحد، زمن الغم الجميل.

ويقدم فرع ثقافة الإسماعيلية 8 عروض وهي بداخلك قد ترى النور، مالك الدنيا، فوتوشوب، أربع حروف، كوميديا الأيام السبعة، الجريمة والعقاب، حلاوة شمسنا، والنور جه.

بينما يقدم فرع ثقافة بورسعيد 9 عروض وهي الممكن المستحيل، سبعة باب، رجال لهم رؤوس، صقر قصة لم تكتمل، موسم الخريف والغناء، شقة دبوس، الغوريلا، سوء تفاهم، 303.