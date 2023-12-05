بالفيديو.. هشام الحلبي: لدينا معروضات سلاح مصرية في "إيديكس 2023" تناظر المعايير العالمية

قال اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس وُلد عملاقا، فقد حصل على جائزة أحسن معرض دولي من تصنيف شركة إنجليزية دولية، وكان ذلك في عام 2018.

وأضاف "الحلبي" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء: "هذه النسخة هي الثالثة، والقدرة على الاستمرار أمر في منتهى الأهمية، لأن المعرض يتم وضعه على خطة الشركات المصنعة للسلاح عالميا، وإذا لم نستمر في نفس التوقيتات لن نكون في مخططاتهم في العرض، وهذا أمر مهم للغاية".

وتابع: "يجب أن يتم الحرص على عقد المعرض في التوقيت نفسه، هو معرض مهم حيث يشهد مشاركة شركات تصنيع عالمية تعرض منتجاتها، بالإضافة إلى وجود شركات مصنعة مصرية تعرض سلاحها بنفس المعايير العالمية، وهذه نقطة قوة للتصنيع العسكري في مصر الذي عاد بقوة بعد ثورة 30 يونيو".

وأردف، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية: "لدينا معروضات سلاح مصرية تناظر المعايير العالمية، كما أن إيديكس ليس معرض سلاح فقط لكنه منتدى فكري عسكري راقي جدا به حوارات وورش عمل، والشركات المصنعة للسلاح تحب حضور الحوارات والنقاش تحصل منها على أفكار تعادل بها التسليح".