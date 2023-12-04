انطلاق مبادرة "انزل شارك مصر الأهم" بجنوب سيناء

أقام الاتحاد الاقليمى للجمعيات و المؤسسات الأهلية بجنوب سيناء، الفعالية الخاصة بالمبادرة التي اطلقها الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات و المؤسسات الاهلية "انزل شارك مصر الأهم ..انزل شارك صوتك مهم"، واستضافتها قاعة مركز تدريب وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة في العاصمة طور سيناء.

جاء ذلك بحضور جمع كبير من قيادات الجمعيات الاهلية و فئات المجتمع المدنى و ممثل مديرية التضامن الاجتماعى نائبا عن انور محمود مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى و رمضان صبحى مدير عام اذاعة جنوب سيناء و الدكتور هيثم محمد وكيل مديرية الصحة و عصام خضير رئيس جمعية التاهيل و المستشار محمود عبد البديع و لفيف من اهالي المدينة.

وقالت أميمة محمد إبراهيم رئيس الإتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية فى كلمتها خلال افتتاح الفعالية: إن جميع الجمعيات الاهلية عليها واجب وطنى امام الله و امام مجتمعها نحو توعية و تحفيز الجميع للذهاب الى صناديق الانتخابات و الادلاء بصوتهم لنخرج جميعا باروع صورة للشعب المصرى امام العالم كله و لنثبت للجميع ان الشعب المصرى كله مجتمع على قلب واحد و يد واحدة خلف قيادتهم الحكيمة القوية و لابد من توعية اولادنا و شبابنا و فتياتنا و تبصيرهم باهمية صوتهم و توضيح ما تم من انجازات تنموية و تطوير يجعلنا نفخر ببلادنا و قيادتها امام العالم اجمع و إن دعم المرشح عبد الفتاح السيسى رئيسا لمصر يأتى من اجل تحقيق تطلعات وأمال الشعب المصرى، مؤكدة أن جموع الشعب ستظل خلف الرئيس السيسى دعمًا لجهوده.

وأوضحت، أن هذا القرار جاء انطلاقًا من أهمية الاستحقاق الدستورى المتعلق بالانتخابات الرئاسية، وإيمانًا بأهمية المشاركة الإيجابية للجميع وأضافت أن القرار يهدف إلى دعم الإنجازات التى تحققت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مختلف المجالات منها التنمية والبنية التحتية والتعليم والصحة والطاقة والزراعة والصناعة والتكنولوجيا و المشروعات القومية الكبرى.

وأكدت أن هذه الإنجازات تعكس رؤية استراتيجية لبناء دولة قوية ومتقدمة تلبى طموحات شعبها و ان وقفتنا معا تسد جبهات الخطر الذى يحاك لنا من كل الاتجاهات الحدودية لبلادنا و لنكن منفذين لكلمة الله عز و جل لنا ..و اعتصموا بحبل الله جميعا و لا تفرقوا .

وألقى عصام خضير رئيس جمعية ذوى الهمم بجنوب سيناء كلمة جمعية التاهيل الاجتماعى و التى اكد فيها على مشاركة ذوى الهمم فى العملية الانتخابية عن حب لبلادهم و اعطى الكلمة لـ “صالح مبارك” مدير الجمعية و الذى تحدث عن مشاركة ذوى الهمم متخطين اى صعاب و ان ذوى الهمم حريصين كعهدهم دائما على الادلاء بصوتهم و داعمين للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي.

ثم القى رمضان صبحى مدير عام اذاعة جنوب سيناء كلمته التى اوضح فيها أن مصر تواجه حروبا في الداخل والخارج و اننا جميعا لابد ان نكون على درجة عالية من الوعى بما يحاك لنا و ان نعى جميعا الجهد المبذول من الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في مواجهتها و ان ينزل الجميع لصناديق الانتخابات و ان يكون مشاركا فى هذا الاستحقاق الوطنى مؤكدا على اهمية المشاركة من اجل مصر و مستقبل اولادنا شباب المستقبل وأن مصر لن تبني إلا بسواعد شبابها.

كما القى الدكتور هيثم كلمة جاء فيها التأكيد على دور كل مواطن فى التنمية معطيا نماذج من المشروعات الصخية التنموية موضحا ان نزول الجميع لصناديق الانتخابات من اهم الخطوات نحو استكمال تحقيق التنمية .

و تحدث عبد العزيز سرور نائبا عن انور محمود مدير عام مديرية التضامن مؤكدا على دور المؤسسات و الجمعيات الاهلية فى توعية المواطنين بالنزول و المشاركة فى الانتخابات شاكرا الاتحاد الاقليمى على تنفيذه عدة فعاليات بمشاركة الجمعيات الاهلية على ارض المحافظة ثم جاءت كلمة الشباب التى القاها محمد الماظ التى تحدث فيها مؤكدا عن ان الشباب المصرى بخير و مدركا لخطوات قيادتنا الحكيمة و ان كل مصرى عليه ان ينزل و يشارك مقتادا بالمبادرة التى اطلقها الاتحاد العام للجمعيات و المؤسسات الاهلية.

واوضح المستشار محمود عبد البديع ان شعار مبادرة الاتحاد جاء قويا معبرا و قام بتوضيح اهمية الحق الدستورى لكل مواطن فى الادلاء بصوته وأنه خلال السنوات القليلة الماضية تمت مشروعات تنموية للأمام ولا ينكر أحد ذلك وهناك خطوات جادة وتنموية وقرارات جريئة تتخذها الدولة خصوصا في مشروعات البنية الأساسي، وطالب الجميع بالوقوف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسى.

ثم كرم رئيس جمعية التأهيل الاجتماعى مع رئيسة الاتحاد الاقليمى للجمعيات و المؤسسات الاهلية و جموع الحاضرين المتميزين علميا من ذوى الهمم و اخذ صورة مجمعة.

و اختتمت اميمه محمد ابراهيم رئيس الاتحاد الاقليمى الفعالية بشعار انزل شارك مصر الاهم انزل شارك صوتك مهم و شكرت الجميع على الحضور الكريم.

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