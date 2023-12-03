الجيش الروسي: تدمير 8 طائرات أوكرانية بدون طيار وإسقاط 3 صواريخ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد إسقاط الجيش الروسي 8 طائرات أوكرانية بدون طيار، وصاروخين أوكرانيين من طراز إس-200، وصاروخ هيمارس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية- أن "أنظمة الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية الروسية أسقطت 8 طائرات أوكرانية بدون طيار بالقرب من مستوطنات بودكويتشانسك في إقليم لوجانسك، ومناطق سلافنوي وبيلغوروفكا في إقليم دونيتسك، ومناطق بيشانوفكا وفينوغرادنوي في منطقة خيرسون، ومنطقة فيربوفوي في زابورويجيا"، بالإضافة إلى إسقاط صاروخين موجهين من طراز إس-200، وصاروخ هيمارس.

وفيما يخص التطورات الأخرى للمعارك، أشار البيان إلى أن أوكرانيا فقدت ما يصل إلى 300 جندي في منطقة دونيتسك خلال اليوم الماضي، حيث ضربت وحدات المجموعة القتالية الجنوبية الروسية، بدعم من نيران المدفعية، القوات والمعدات الأوكرانية في عدة مناطق في إقليم دونيتسك، ما أسفر عن تدمير مركبة مشاة قتالية وعربتين و3 مدافع مختلفة الطرازات، فضلا عن الخسائر البشرية التي تكبدها الجيش الأوكراني.

وفي كراسني ليمان، ذكر البيان أن خسائر الجيش الأوكراني خلال اليوم الماضي بلغت ما يصل إلى 250 جنديًا، وسيارتين عسكريتين، حيث شنت القوات الروسية عدة هجمات بالإضافة إلى تصديها بنجاح لهجوم أوكراني في المنطقة.

وفي جنوب دونيتسك، لفت البيان إلى أن خسائر الجيش الأوكراني في جنوب منطقة دونيتسك بلغت 85 جنديًا بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى مركبة عسكرية مدرعة وسيارتين ونظام مدفعية ذاتي الدفع من طراز أكاتسيا ونظام مدفعية ذاتي الدفع من طراز جفوزديكا.

وفي اتجاه كوبيانسك، أوضح البيان أن الجيش الأوكراني فقد ما يصل إلى 95 جنديا ومركبة قتالية مدرعة وسيارتين عسكريتين ومدفع هاوتزر واحد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما تم تدمير مستودع للذخيرة تابع للجيش الأوكراني في مستوطنة ليبتسي بمنطقة خاركيف.

وفي اتجاه خيرسون، أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن الجيش الأوكراني فقد ما يصل إلى 65 جنديا، بالإضافة إلى سيارتين عسكريتين وثلاث وحدات مدفعية ومحطة حرب إلكترونية.

وفي اتجاه زابوريجيا، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها صدت هجومًا أوكرانيًا بنجاح بالقرب من مستوطنة فيربوفوي وأصابت قوة بشرية أوكرانية بالقرب من رابوتينو، ما أسفر عن مقتل 20 جنديًا أوكرانيًا وتدمير وسيارتين عسكريتين.

ولفتت وزارة الدفاع الروسية إلى أن إجمالي خسائر الجيش الأوكراني حتى الآن منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في فبراير 2022، بلغت 545 طائرة حربية، و256 مروحية قتالية، و9361 طائرة بدون طيار، و442 منظومة دفاع جوي، و13759 دبابة ومدرعات أخرى، و1187 منظومة صواريخ متعددة، و7224 منظومة مدفعية وقذائف هاون، و15876 سيارة عسكرية خاصة.