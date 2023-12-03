هانيا الحمامي تفوز ببطولة هونج كونج للإسكواش

توجت بطلة أندية وادى دجلة هانيا الحمامي، ببطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش، وذلك بعد فوزها في المباراة النهائية على الأمريكية أماندا صبحي، لتحقق "الحمامي" ثاني ألقابها هذا الموسم، وتواصل تقديم عروض قوية في كبرى البطولات المحلية والدولية.

يأتي ذلك استمرارًا لمسيرة إنجازات أندية وادى دجلة في تحقيق الألقاب بلعبة الإسكواش، نتيجة جهود إدارة النادي في اكتشاف المواهب، وتطوير مستواها بالاستعانة بأفضل المدربين، ودعم مشاركتها في المنافسات العالمية.

أعربت بطلة أندية وادى دجلة هانيا الحمامي، عن سعادتها لتحقيق ثاني ألقابها هذا الموسم بعد فوزها ببطولتي قطر وهونج كونج للإسكواش، مما يمثل حافزًا لتقديم أداءً متميزًا بكبرى البطولات خلال الموسم الحالي، مشيدة بجهود إدارة أندية وادى دجلة في توفير كل المقومات اللازمة للاعبي الفريق للمشاركة بالبطولات المحلية والدولية.

واختتمت اليوم الأحد، بطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش، إحدى البطولات البلاتينية في لعبة الإسكواش، ويبلغ مجموع جوائز البطولة 190 ألف دولار، وشارك في البطولة 96 لاعبا ولاعبة من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 9 لاعبين من أندية وادى دجلة، وهم: علي فرج، ومازن هشام، ويوسف إبراهيم، ويحيي النوساني، وهانيا الحمامى، وروان العربي، وهنا معتز، ونور أبو المكارم، وسلمى الطيب.

وأسهمت أندية وادى دجلة بشكل فعال في تطوير لعبة الإسكواش في مصر من خلال إنشاء أكبر عدد من ملاعب الإسكواش على مستوى العالم بلغت 82 ملعبًا داخل 9 فروع مختلفة، كما أسست أكبر أكاديمية في العالم بلغ عدد اللاعبين فيها أكثر من 2500 لاعب ولاعبة، وانعكست نتائج هذه الجهود في فوز فريق النادي ببطولة الدوري العام للإسكواش لمدة 6 مواسم متتالية، وتتويج مصر ببطولات دولية، بالإضافة إلى تصدر لاعبيها التصنيف الدولي للعبة.