اختفاء ربة منزل وابنتها بالدقهلية فى ظروف غامضة

حرر عامل مقيم قرية الدرافيل مركز شرطة الستاموني محافظة الدقهلية بلاغا بمركز الشرطة بتغيب زوجتة "ربة منزل" وبرفقتها نجلتها الطفلة 9سنوات منذ ثلاثة أشهر من المنزل وذلك بعد نشوب خلافات زوجية بينهما.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الستاموني من "هيثم.ج.ع"،39 عاما، عامل ومقيم قرية الدرافيل بقيام زوجتة "هدية.إ.ا.أ"،38 عاما، ربة منزل، ومقيمة بات القرية بترك المنزل منذ حوالي ثلاثة أشهر تقريبا وبحوزتها حقيبة بها متعلقاتها الشخصية وبرفقتها نجلتها "نهى"، 9سنوات، بالصف الرابع الإبتدائي ومقيم بذات القرية.

بسؤال الزوج علل ترك الزوجة المنزل لوجود خلافات زوجية بينهما واعتيادها الغياب عن المنزل والعودة من تلقاء نفسها "دون تحرير ثمة محاضر".

وعن عدم الإبلاغ طوال تلك الفترة "الثلاثة أشهر" علل عدم الإبلاغ فى حينه لقيامه بالبحث عنها ولم يتهم أحد أو يشتبه في غيابها جنائيا .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 4241 إداري مركز شرطة الستاموني والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.