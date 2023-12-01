طلاب جامعة المنوفية يزرون مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية

تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، نظمت إدارة إعداد القادة بالإدارة العامه لرعاية الطلاب بالتنسيق والتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب "الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية" ووحدة السياسات وتطوير الأعمال، وقوات الدفاع الشعبي والعسكري، زيارة إلى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة،بوفد طلابي ضم 40 طالبا وطالبة من طلاب جامعة المنوفية.

وأكد الدكتور أحمد القاصد، أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص الجامعة علي تنمية روح الانتماء والولاء لدي طلاب الجامعة لوطنهم مشيدًا بحرص الطلاب علي المشاركة في الزيارات التي تعدها الجامعة بالتعاون مع الجهات المعنية لمعرفة إنجازات وطنهم وتاريخه المشرف ليكونوا داعمين لوطنهم ومشاركين في مسيرة البناء والتنمية ،مؤكدا استمرار الجامعة في تنفيذ خطط الأنشطة والزيارات طوال العام الدراسي.

كما اشاد رئيس جامعة المنوفية بالدور الرائد لوزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة، لتأهيل الطلاب علميًا وثقافيًاورياضيًا، واعداد برامج تشجعهم على ممارسة الأنشطة المختلفة والزيارات لمختلف المشروعات القومية العملاقة.

هذا وقد استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، طلاب الجامعة المشاركين في زيارة مدينة المعرفة مشيدا بالتنسيق المستمر بين وزارتي الشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي، والدور الإيجابي للوزارتين في تأهيل الطلاب علميًا وثقافيًاورياضيًا، وتحفيزهم على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة والزيارات لمختلف المشروعات القومية، بهدف تنمية روح الولاء والانتماء وغرس الهوية الوطنية في نفوس الشباب، بالإضافة الي اطلاع الشباب المصري علي حجم الإنجازات التي تنفذ علي أرض مصر.

وقد تضمنت فاعليات الزيارة عرض تقديمي يسرد نشأة المدينة ومنشآتها ومراحل بناء مدينة المعرفة والتي دشنتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أحدث النظم التكنولوجية في العاصمة الإدارية الجديدة للإطلاع على آخر المستجدات التي تهدف إلى بناء مجتمع معلوماتي يتم من خلاله دعم البحوث والإبتكارات في التقنيات المتقدمة، وجذب استثمارات الشركات التكنولوجية العالمية، وتوفير التدريب التقني لإعداد أجيال واعدة قادرة على تنفيذ مشروعات بناء مصر الرقمية.

اشرف على الزيارة الدكتور محمد شاهين مدير عام الادارة العامة لرعاية الطلاب ووطارق كمال مدير إدارة إعداد القادة.