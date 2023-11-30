مصرع شخص صدمته سيارة أمام قرية الصابرية بالدقهلية

لقى شخص مصرعه أمام قرية الصابرية التابعة للوحدة المحلية لكفر الترعة القديم مركز شربين فى محافظة الدقهلية، بعد أن صدمته سيارة مسرعة خلال عبور الطريق وجرى إيداع الجثمان بثلاجة مستشفى شربين العام والتحفظ على السائق والسيارة.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادى، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة للعميد محمد منير العدل مأمور مركز شرطة شربين من مستشفى شربين المركزي بوصول "إبراهيم محمد جمعة"، 40 عاما مقيم قرية الضهرية التابعة للمركز "جثة هامدة"، إدعاء حادث طريق.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بقيادة المقدم صلاح عودة رئيس المباحث إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين أنه حال عبور المتوفى الطريق أمام قرية الصابرية، إصطدمت به السيارة رقم "د ل ب 2549" قيادة "عبدالرحمن.ح.م".

وبمواجهة المتهم اعترف بإرتكاب الواقعة دون قصد منه وقدم رخصة قيادة وتسيير ساريتين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

يذكر ان محافظة الدقهلية قد شهدت واقعة مماثلة اليوم وذلك بعدما لقي مواطن مصرعه خلال عبوره الطريق الدائري بمدينة المنصورة أمام أحد المعاهد الخاصة وجرى ضبط السائق والتحفظ على السيارة وإيداع جثمان المتوفي بمشرحة مستشفى الطوارئ الجامعي.