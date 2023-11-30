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الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط 5 أطنان لحوم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بالجيزة

حملات محافظة الجيزة
حملات محافظة الجيزة
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شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على مسؤلى الجهات المعنية بمراقبة الأسواق ومتابعة حركة البيع والشراء وتكثيف حملات الرصد وضبط أية مخالفات لضمان سلامة وأمان السلع المتداولة.
وفى هذا السياق نجحت مديرية الطب البيطرى بالجيزة بالتعاون مع مباحث التموين فى شن عدد من الحملات شملت محال عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها بأسواق العمرانية والعجوزة والطالبية والهرم وبولاق الدكرور والدقى.
وأطلع محافظ الجيزة على تقرير بنتائج الحملات خلال الاسبوع الجاري والذى أوضح نجاح الحملات فى ضبط ٥ أطنان و ١٠٠ كجم لحوم مجهولة المصدر للذبح خارج المجازر الحكومية و لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.
شملت المضبوطات (  كبدة، مصنعات لحوم، لحوم مستوردة، مقطعات دواجن) وعلى الفور تم مصادرة كميات اللحوم وتحرير ٩ محاضر بالمخالفات.
وكلف اللواء أحمد راشد رؤساء الأحياء والمراكز بمواصلة الحملات التفتيشية بالتعاون مع   مديرية الطب البيطري ومديرية التموين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أسواق العمرانية والعجوزة والطالبية والهرم وبولاق الدكرور والدقى ضبط ٥ طن و ١٠٠ كجم لحوم مجهولة المصدر حملات مديرية الطب البيطري ومديرية التموين