وزيرة التضامن تتوجه إلى الأردن للمشاركة في تنسيق الاستجابة الإنسانية بغزة

تتوجه نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري إلى العاصمة الأردنية عمان، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني للمشاركة في فعاليات أعمال اجتماع تنسيق الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، والذي يعقد غدا الخميس في العاصمة الأردنية عمان ضمن مبادرات اجتماعات العقبة.

ومن المقرر أن يتناول الاجتماع آلية التنسيق حول خطة عمل مشتركة للاستجابة للاحتياجات الناجمة عن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، حيث تهدف المناقشات إلى الوصول إلى حلول تسهم في تجاوز تحديات إيصال المساعدات إلى القطاع.

ويأتي الاجتماع، في إطار الجهود المصرية المتواصلة لمساعدة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث تقوم جمعية الهلال الأحمر المصري بدور فاعل في إيصال المساعدات الإغاثية والطبية والإنسانية والغذائية إلى القطاع، كما تسهل إدخال المساعدات التي تصل مصر من مختلف دول العالم.

الجدير بالذكر، أنه منذ بدء الأزمة الحالية في قطاع غزة، تؤدي جمعية الهلال الأحمر المصري دور فاعل في إيصال المساعدات الإغاثية والطبية والإنسانية والغذائية إلى قطاع غزة، كما تسهل إدخال المساعدات التي تصل مصر من مختلف دول العالم.