الزمالك يتقدم على مودرن فيوتشر بهدفين في الشوط الأول

تقدم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على نظيره مودرن فيوتشر، بهدف، في الشوط الأول، خلال المباراة التي تجمع بينهما الآن على استاد السلام لحساب منافسات الأسبوع السابع لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء هدف الزمالك الأول في الدقيقة عن طريق أحمد مصطفى زيزو، من علامة الجزاء في الدقيقة 39، وأضاف إبراهيما نداي هدف الفريق الأبيض الثاني مع الدقيقة الأخيرة للوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول.

ويضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : محمد عبد الغني - محمد طارق - حمزة المثلوثي

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - عمر جابر - يوسف أوباما .

خط الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".

فيما بدأ مودرن فيوتشر المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم «جنش».

الدفاع: عمر كمال عبدالواحد- على الفيل- محمد عبدالسلام- محمد ربيعة.

الوسط: غنام محمد- باباتوندى بيلو- أيمن الصفاقسي.

الهجوم: ناصر ماهر- عبدالكبير الوادى- أحمد عاطف.